الاتحاد العراقي يحسم الجدل ويهدد مروجي الشائعات بالإجراءات القانونية

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن وجود تجاوزات أو حالة من الفوضى داخل معسكر المنتخب العراقي المشارك في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن بعثة "أسود الرافدين" تعيش أجواءً منظمة وتلتزم بشكل كامل باللوائح والتعليمات المعتمدة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي صدر مساء الأربعاء، استغرابه من استمرار بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في نشر مزاعم وصفها بـ"العارية عن الصحة"، تتعلق بوجود سلوكيات غير منضبطة داخل مقر إقامة المنتخب أو تواجد اللاعبين في أماكن ترفيهية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة أو وقائع موثقة.

وشدد الاتحاد على أن جميع أفراد البعثة، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، ملتزمون بالضوابط التنظيمية الموضوعة، لافتًا إلى أن مقر إقامة المنتخب يخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية دقيقة، إلى جانب متابعة مستمرة من الإدارة الفنية والإدارية.

وأكد البيان أن الاتحاد يتعامل بجدية كبيرة مع محاولات التشويش على المنتخب الوطني والإساءة إلى سمعته خلال مرحلة مهمة من مشاركته في المونديال، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا غير مقبول بحق المؤسسة الرياضية الوطنية ولاعبيها الذين يمثلون العراق في أكبر حدث كروي عالمي.

ودعا الاتحاد الجهات والأشخاص الذين يروجون لهذه الادعاءات إلى تقديم ما لديهم من أدلة تثبت صحة ما يتم تداوله، محذرًا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ممارسة التشهير، حفاظًا على حقوق لاعبي المنتخب وسمعة الكرة العراقية.

وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد العراقي احترامه للإعلام المهني المسؤول، مؤكدًا ترحيبه بالنقد الموضوعي والبناء، في الوقت الذي شدد فيه على أن حملات التضليل ونشر الشائعات دون مستندات أو أدلة لن تمر دون محاسبة قانونية.