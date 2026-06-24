 هاري كين: مستعد لتكرار نفس الهاتريك أمام بنما - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

هاري كين: مستعد لتكرار نفس الهاتريك أمام بنما

الشروق
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 10:53 م

أكد هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، أنه لا يمانع تكرار واحدة من أبرز ثلاثياته في مسيرته خلال مواجهة بنما المقبلة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز وحسم صدارة المجموعة.

وقال كين في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "هدفان من ركلات جزاء وهدف جاء بقدر من الحظ، بصراحة لم يكن أفضل هاتريك في مسيرتي، لكنني بالتأكيد سأقبل تكرار ذلك في المباراة المقبلة".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مباراته الثالثة في دور المجموعات أمام بنما، بعدما فاز على كرواتيا 4-2 في الجولة الأولى، وتعادل سلبيًا مع غانا في الجولة الثانية، ليؤجل حسم صدارة المجموعة.

وأضاف كين: "أعتقد أن المدرب توماس توخيل سيكون واضحًا في قراراته، ولن أتفاجأ إذا أجرى بعض التغييرات للحفاظ على جاهزية اللاعبين، نحن نعلم أن المشوار ما زال طويلًا".

وتابع: "مباراة بنما ستكون مختلفة، وأي لاعب سيشارك سيكون جاهزًا وبنشاط كبير، وقد نحتاج لاختراق دفاع متكتل في بعض فترات اللقاء، وهذا جزء من عملنا كفريق".

وأتم:"لا تزال أمامنا مباريات كثيرة في البطولة، وكل لاعب سيشارك سيكون مستعدًا لتقديم الأفضل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك