المغرب يتدارك صدمة البداية ويعود أمام هايتي بتعادل مثير في الشوط الأول

أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مواجهته أمام هايتي بالتعادل 2-2، في المباراة المقامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بعد شوط شهد إثارة كبيرة وتقلبات عديدة في النتيجة.

وبدأ المنتخب المغربي اللقاء بفرض سيطرته على الكرة ومحاولة اختراق الدفاع الهايتي، إلا أن البداية جاءت صادمة بعدما سجل الحارس ياسين بونو هدفًا عكسيًا في الدقيقة العاشرة، مانحًا هايتي التقدم مبكرًا بنتيجة 1-0.

ورد "أسود الأطلس" بسلسلة من الهجمات الخطيرة، حيث أهدر إسماعيل الصيباري وأيوب الكعبي أكثر من فرصة محققة، بينما تألق الحارس جوني بلاسيد في التصدي لعدة محاولات مغربية.

وتمكن المغرب من إدراك التعادل في الدقيقة 39 عندما استغل أشرف حكيمي ارتباكًا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة. وبعد مراجعة تقنية الفيديو، أكد الحكم صحة الهدف ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.

لكن فرحة المنتخب المغربي لم تدم طويلًا، إذ أعاد ويلسون إيسيدور التقدم لهايتي في الدقيقة 43 بعدما أطلق تسديدة صاروخية مذهلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، في واحد من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، نجح المغرب في العودة مجددًا إلى المباراة، بعدما قاد أشرف حكيمي هجمة منظمة ومرر الكرة إلى إسماعيل الصيباري الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى السفلى لمرمى هايتي، مسجلًا هدف التعادل الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مغربية لخطف هدف التقدم، أبرزها تسديدة براهيم دياز التي مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات خلال النصف الثاني.

ويأمل المنتخب المغربي في استثمار أفضليته الهجومية خلال الشوط الثاني لحسم المواجهة وضمان نتيجة إيجابية في ختام منافسات دور المجموعات.