فينيسيوس يقود البرازيل للتقدم بثنائية على اسكتلندا في شوط أول من طرف واحد

وضع منتخب البرازيل قدمًا في الدور التالي من كأس العالم 2026 بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على حساب اسكتلندا، في المباراة المقامة على ملعب هارد روك بمدينة ميامي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل مبكرًا للسيليساو في الدقيقة السابعة بعد هجمة منظمة أنهاها بنجاح مستفيدًا من تمريرة ريان، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أربكت المنتخب الاسكتلندي.

وواصل المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن فينيسيوس من هز الشباك مجددًا في الدقيقة 22، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد نجم ريال مدريد للتألق وسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة مميزة من برونو جيماريش، لينهي البرازيل النصف الأول من المباراة متقدمة بنتيجة 2-0.

وأظهرت الإحصائيات تفوقًا واضحًا للمنتخب البرازيلي، الذي سجل معدل أهداف متوقعة بلغ 2.62 مقابل 0.15 فقط لاسكتلندا، كما سدد 9 كرات مقابل 3 لمنافسه، وخلق فرصتين محققتين للتسجيل مقابل عدم صناعة أي فرصة خطيرة للمنتخب الاسكتلندي.

ورغم تقارب نسبة الاستحواذ بين المنتخبين، حيث بلغت 52% للبرازيل مقابل 48% لاسكتلندا، فإن رجال المدرب كارلو أنشيلوتي كانوا الطرف الأكثر خطورة ووصولًا إلى منطقة الجزاء، بعدما سجلوا 16 لمسة داخل منطقة المنافس مقابل 5 فقط لاسكتلندا.

وبات المنتخب الاسكتلندي مطالبًا برد فعل قوي في الشوط الثاني إذا أراد الحفاظ على آماله في مواصلة مشواره بالمونديال، بينما تبدو البرازيل في طريقها لتحقيق فوز مريح يؤكد تفوقها في المجموعة.