رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية: مقتل 188 شخصا بسبب زلزالين

بحث الفنزويليون، اليوم الخميس، عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما سارعت فرق الإنقاذ إلى المناطق الشمالية التي ضربها زلزالان قويان، قالت السلطات إنهما أسفرا عن مقتل 188 شخصا على الأقل وترك أكثر من 200 آخرين محاصرين، ويُخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير.

وكان الزلزالان، اللذان ضربا البلاد مساء أمس الأربعاء وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، من بين أقوى الزلازل التي شهدتها فنزويلا خلال أكثر من قرن، وشعر بهما السكان في أنحاء المنطقة. وأُصيب نحو 1500 شخص، فيما تم الإبلاغ عن فقدان آلاف آخرين في أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إن منطقة لا جويرا الساحلية، الواقعة شمال العاصمة كاراكاس، كانت من بين المناطق التي شهدت أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية.

وتم إخلاء المباني حتى في مناطق بعيدة تصل إلى منطقة الأمازون في البرازيل، على بُعد نحو 1700 كيلومتر (1050 ميلا) من كاراكاس، حيث تضرر المطار الرئيسي في البلاد وتم إغلاقه.

وفي مدن مختلفة في شمال فنزويلا، هرع السكان المذعورون إلى الشوارع، وسار كثيرون منهم وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.