رويترز عن الحرس الثوري: الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا

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قال الحرس الثوري الإيراني، إن القوات الأمريكية هاجمت جزيرة سيريك.

ونقلت وكالة رويترز عن الحرس الثوري، قوله إن إيران تصدت للهجوم.

وأوضح الحرس الثوري أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة «فوكس نيوز»، بأن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية مستمرة حتى الآن.

جاء ذلك في وقت قالت فيه القيادة المركزية الأمريكية، إنّ الجيش شن غارات على إيران يوم الجمعة.

وأضافت أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.