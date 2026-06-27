بيان منسوب للحرس الثوري يعلن التصدي للهجوم الأمريكي: العدوان لن يمر دون رد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على سيريك جنوبي إيران.

وقال الحرس في بيان، إن قواتهم البحرية والجوية أحبطت الهجوم الأمريكي على سيريك، مشيرًا إلى أن قواتهم أجبرت القوات المهاجمة على التراجع، بحسب قناة الجزيرة.

وأشار إلى أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا، وتابع: «نؤكد أن العدوان الأمريكي لن يمر دون رد وردنا سيكون سريعا وحاسما في زمان ومكان نختارهما».

وحذر الحرس الثوري مما سماها أي حماقة جديدة، وقال: «أي حماقة ستواجه برد قاس يحطم أوهام المعتدين في المنطقة».

وسبق أن قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنّ الجيش شن غارات على إيران يوم الجمعة.

وأضافت أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.