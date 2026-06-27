لبنان: الاتفاق مع إسرائيل يبدأ بانسحاب من منطقتين تجريبيتين

قالت السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة، الجمعة، إن تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل يبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني فيهما.

جاء ذلك في بيان للسفارة عقب مراسم توقيع الاتفاق بواشنطن، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب.

وأوضحت السفارة أن "الاتفاق ينص على تنفيذ ترتيبات في منطقتين تجريبيتين، تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".

وأضافت أن هذه الإجراءات الأولية تشكل "الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان".

وأشارت السفارة إلى أن الاتفاق تحقق "تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية".

وقالت إن لبنان رسم بذلك "مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب".

واعتبرت السفارة، أن الاتفاق "مَثّل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش بأمن وسلام وازدهار".

وفي وقت سابق الجمعة، قال عون، في بيان، إن الاتفاق "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة".

في المقابل، قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية المقربة من الحزب، إن الاتفاق "هدية للعدو الإسرائيلي".

وقال "فضل الله"، إن معارضة الحزب للاتفاق "جدية"، وأكد تمسكه بخيار السلاح.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال في كلمة مصورة مسجلة، إن إسرائيل "لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله، لم يُنزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لإسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، أن الاتفاق يسمح ببدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، على أن يبدأ التنفيذ في منطقتين تجريبيتين.

ويأتي الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، التي استضافتها واشنطن وتركزت على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.