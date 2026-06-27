فوكس نيوز: الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية مستمرة

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أفادت شبكة «فوكس نيوز»، بأن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية مستمرة حتى الآن.

جاء ذلك في وقت قالت فيه القيادة المركزية الأمريكية، إنّ الجيش شن غارات على إيران يوم الجمعة.

وأضافت أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي انفجار في الرصيف البحري طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، قوله إنه قبل 5 ساعات أطلقت طلقات تحذيرية من مدينة سيريك باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز.

وأضاف: «المعلومات تفيد بإطلاق صاروخين تحذيريين قبل ساعات من منطقة كربان باتجاه مضيق هرمز».

وحسبما نقل التلفزيون الإيراني عن المصدر، فإن سبب الانفجارات في سيريك هو إصابة مقذوف لمحيط الرصيف البحري «طاهرية».