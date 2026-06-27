الحرس الثوري: قواتنا البحرية استهدفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي بالمنطقة ردا على العدوان

قال الحرس الثوري الإيراني، إن قواته البحرية ردت على ما سماه «العدوان والخرق الأمريكي» لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة إرنا، فجر السبت، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانًا أعلنت فيه استهدافها مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردًا على «العدوان».

وقال البيان: «عقب خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، انتهك الكيان الأمريكي، قبل ساعات، التزاماته كعادته، وشنّ غارة جوية على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذريعة مختلفة، وهي عبور سفينة ممرًا غير مصرح به في مضيق هرمز».

وأضاف: «ردًا على هذا العدوان، قصفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مواقع تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة».

وتابع البيان: «وفقًا للمادة 5 من مذكرة التفاهم، لدى إسلام آباد ترتيبات مع إيران لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز؛ إلا أن الولايات المتحدة، بتحريضها جهاتٍ مختلفة، سعت إلى انتهاك هذا الالتزام، وقد اتُخذ الرد اللازم، وسيكون الرد مماثلاً في المستقبل. وفي حال تكرر هذا العدوان، سيكون ردنا أشدّ وطأة».

وسبق أن شنّ الجيش الأمريكي هجومًا على إيران ردًا على ما قال إنها ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية.