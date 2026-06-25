البرلمان الألماني يمدد للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في مهمة يونيفيل

مدّد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الدولية قبالة السواحل اللبنانية.

وصوّت النواب، مساء اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، التي ستُنهى بنهاية العام الجاري.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر العام الماضي إنهاء مهمة "يونيفيل" وذلك على خلفية ضغوط وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأُطلقت هذه المهمة عام 1978 لمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى ميليشيا حزب الله عبر البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تكتمل عملية انسحاب القوات الألمانية مطلع عام 2027. ولذلك ينص قرار البرلمان على تخفيض الحد الأقصى لعدد الجنود الألمان المشاركين من 300 جندي إلى 80 جنديا مع حلول رأس السنة الجديدة. وسيتولى هذا التشكيل المصغّر إنهاء المهمة الممتدة منذ سنوات طويلة بصورة منظمة.