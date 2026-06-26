ألمانيا: مؤشر داكس يعوض بعض خسائره لكنه يفشل في الحفاظ على مستوى الـ 25 ألف نقطة

عوّض مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية في تعاملات اليوم الخميس جزءاً من خسائره الأخيرة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مستوى الـ 25 ألف نقطة الذي استعادَه لفترة مؤقتة خلال التداولات.

وأنهى مؤشر داكس الرئيسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 03ر1 في المئة ليصل إلى 83ر994ر24 نقطة . كما صعد مؤشر "إم داكس"، الذي يضم أسهم الشركات متوسطة الحجم، بنسبة 17ر0 في المئة مسجلا 64ر972ر31 نقطة .

وتلقت أسواق رأس المال دعماً من النتائج الفصلية القوية والتوقعات الإيجابية لشركة "مايكرون" الأمريكية المتخصصة في رقائق الذاكرة، إضافة إلى بيانات اقتصادية أمريكية قوية صدرت خلال فترة ما بعد الظهر.

كما فاجأت شركة باير الألمانية المستثمرين بإشارات إيجابية، بعدما حققت مجموعة الأدوية والكيماويات الزراعية نجاحاً قانونياً مهماً أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية النزاعات القضائية المتعلقة بمبيد الأعشاب "راوند آب".

134