رئيس ليتوانيا يرشح مينداوجاس سينكيفيتشوس رئيسا للوزراء

رشّح الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، مينداوجاس سينكيفيتشوس لمنصب رئيس الوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة وسط تعديل وزاري.

ويتعين أن يوافق البرلمان على ترشيح سينكيفيتشيوس، الذي يقود الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ومن المقرر إجراء التصويت في 30 يونيو/حزيران الجاري. ويمكنه بعد ذلك اختيار حكومته، والتي ستخضع لتصويت برلماني آخر.

وأعلن الرئيس ناوسيدا أنه وسينكيفيتشوس التقيا مساء أمس الأربعاء لإجراء محادثات اتفقا خلالها على الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة. وقال ناوسيدا: "يجب أن يبقى الدفاع والأمن على رأس أولويات هذه الحكومة".

وتقع ليتوانيا على حدود منطقة كالينينجراد الروسية وحليفتها بيلاروس . ومثل دول البلطيق الأخرى، تنظر ليتوانيا إلى الحرب، التي اندلعت جراء غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا، باعتبارها تهديد مباشر للأمن القومي.

وأجرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تغييرا في رئاسة الحكومة، حيث سيحل سينكيفيتشوس، الشريك في الائتلاف، محل زميلته في الحزب إنجا روجينين، ومن المقرر أن يقدم تشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التعديل بعد أن قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي استبدال أحد شركائه في الائتلاف، وأنهى تعاونه مع حزب فجر نيموناس الشعبوي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشرك الحزب الديمقراطي الاجتماعي حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل ليتوانيا، الذي كان في المعارضة سابقًا، في الحكومة. ويشغل الائتلاف الجديد، إلى جانب شريكين آخرين، 75 مقعدا من أصل 141 مقعدا في البرلمان.

وشغل سينكيفيتشوس منصب وزير الاقتصاد لفترة وجيزة بين عامي 2016 و2017، كما شارك في إدارة الشؤون المحلية في يونافا والمناطق المحيطة بها.

في عام 2024، أدين باختلاس أموال البلدية وفقد منصبه كرئيس للبلدية مؤقتا، لكن المحكمة العليا برأته من جميع التهم في حكم نهائي في مارس/آذار 2025.