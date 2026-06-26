زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما وتهدف إلى إجبار روسيا على صنع السلام، حسبما قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وجاء بيانه بعد اجتماع مع يفجيني خمارا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو). ولم يكشف زيلينسكي عن أي تفاصيل.

وكانت روسيا قد شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022. وتسعى كييف لصد الهجمات، وهي لا تقاتل فقط على خط الجبهة ولكنها تنشر أيضا طائرات بدون طيار لنقل القتال إلى داخل روسيا أيضا.

ويصف زيلينسكي ضربات الطائرات بدون طيار، التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز، بأنها "عقوبات بعيدة المدى".

وغالباً ما تدار مثل هذه العمليات من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية المختلفة.