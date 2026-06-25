أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي التقت خلاله برئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أن أوكرانيا ستتلقى مساعدات إضافية بقيمة 39ر3 مليار دولار من البنك الدولي.

ومن هذا المبلغ، سيتم تقديم 35ر2 مليار دولار كمنح لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا واقتصادها. ومن المقرر أن يتم إقراض كييف 04ر1 مليار دولار أخرى توجه خصيصا للتنمية الاقتصادية وبضمان بريطانيا واليابان.

ولم يتم إعلان أي تفاصيل بشأن موعد صرف الأموال.

وتعتمد أوكرانيا اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية في سعيها لصد الهجوم الروسي الشامل، الذي بدأ في فبراير 2022

ويستضيف رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ونظيرته الأوكرانية سفيريدنكو مؤتمر تعافي أوكرانيا.

ويشارك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع من الديمقراطيات الصناعية الكبرى والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الشركات، في الاجتماع في مدينة جدانسك ببولندا.