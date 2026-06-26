ترامب يتهم إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم بمسيرات في مضيق هرمز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة هجومية من طراز "ون واي" على سفن تعبر مضيق هرمز».

وأضاف: «إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن إصابة مباشرة.. لحقت أضرار بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، وأسقطنا ثلاث طائرات مسيرة أخرى».

وتابع: «من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار».

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز اليوم الجمعة كان أقل مقارنة بوقت سابق هذا الأسبوع، بعد ساعات من تعرض سفينة تشغلها شركة تايوانية لإطلاق نار من إيران، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وعلّقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها الطوعي لإجلاء ‌مئات السفن العالقة وآلاف البحارة من الخليج، بعد تعرض السفينة لأضرار في الهجوم قرب الجانب العماني من مضيق هرمز.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن و«مارين ترافيك» اليوم أن ما لا يقل عن أربع ناقلات، بينها ثلاث ناقلات عملاقة يمكن لكل منها نقل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، دخلت الخليج لتحميل النفط.

وأظهرت بيانات شحن منفصلة دخول ناقلتين عملاقتين إلى المضيق لتحميل النفط الإيراني، في ⁠حين أظهرت تحليلات شركة «كبلر» أن ناقلة أخرى غادرت المضيق محملة بمليوني برميل عبر الجانب العماني من مضيق هرمز.