حماس: الاتصالات مستمرة للوصول إلى مقاربات لتطبيق كامل لاتفاق وقف النار

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إنَّ الاتصالات مستمرة للوصول إلى مقاربات لتطبيق كامل لوقف النار، واستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الأولى، إلى جانب بحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف في تصريحات صحفي، أنَّ وفدًا من "حماس" والفصائل الفلسطينية يزور القاهرة خلال الأيام المقبلة؛ لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار بغزة، وفق وكالة سند.

وأوضح أنَّ الحركة تأمل بإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل تشكيل لجنة إدارة غزة، ودخول القوات دولية، إضافة إلى بحث ملف السلاح الفلسطيني.

وفي 13 يونيو الجاري، سلّمت حركة حماس، رد الفصائل الفلسطينية على خطة "خارطة الطريق" التي كانت قد تسلمتها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادنوف، في التاسع عشر من شهر أبريل الماضي.

وأوضحت حركة حماس، أنَّ الفصائل الفلسطينية قد تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بمسئولية وإيجابية عاليتين".

وأكدت ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.