الجيش الإسرائيلي يدعي قتل 7 من حزب الله جنوبي لبنان

ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتله 7 عناصر من "حزب الله" بزعم أنهم كانوا ينقلون وسائل قتالية قرب مناطق يسيطر عليها بجنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجو شنّ غارة في وقت سابق من اليوم استهدفت 7 عناصر من "حزب الله"، زعما بأنهم "كانوا ينقلون وسائل قتالية قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، وفق قوله.

وأوضح البيان أن "عناصر الحزب نقلوا وسائل قتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنصوري (جنوب لبنان)، كان يُستخدم كنقطة قتال ومراقبة ترصد قوات الجيش الإسرائيلي".

وزعم أن "الموقع استُخدم لأغراض عسكرية، وأن العناصر استعدوا لاستهداف قواتنا، ما شكّل تهديدا مباشرا لها، إلى جانب وجود وسائل قتالية داخله".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديدات"، فيما لم يصدر من الحزب أي تعليق فوري على ذلك.

وفي سياق متصل، ألقى الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق الجمعة، منشورات تحذيرية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى قرى وبلدات الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق البلدة، جاء فيها: "منطقة مهددة.. ابتعدوا.. أي اقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي يعرضكم للخطر.. لا تقتربوا".

وفي تطورات ميدانية وسياسية متصلة، تتواصل عودة آلاف النازحين إلى بلداتهم في الجنوب، مع تراجع الهجمات الإسرائيلية منذ الأحد الماضي، وسط تقارير عن ضغوط أمريكية لخفض التصعيد.

والخميس، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية بمتابعة عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب، وتسريع إزالة آثار الحرب وإعادة الخدمات الأساسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن يوما إضافيا، بعدما كان مقررا أن تنتهي الخميس.

وانطلقت هذه الجولة، مساء الثلاثاء، لبحث ترتيبات أمنية بجنوب لبنان، بينما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 شهيدا و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.