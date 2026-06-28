توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

بدأت مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.

وقال روبيو، خلال مراسم التوقيع، إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل البداية، وأنه لا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل.

وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لكل ما تم إنجازه بشأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الكثير من العمل لا يزال مطلوبًا.

وعبر الوزير الأمريكي، عن أمل بلاده في أن تستمر المحادثات بين لبنان وإسرائيل وأن يكون هناك تقدم حقيقي.

وشدد على أن التوصل لهذا الاتفاق يعد خطوة أولى في رحلة صعبة، وسيتم إضفاء إطار قانوني على ما دار في المناقشات بين لبنان وإسرائيل.