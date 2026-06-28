حزب الله نافيا سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر: خالية من الاحتلال

نفى "حزب الله"، الجمعة، ادعاءات الجيش الإسرائيلي، بالسيطرة على تلة علي الطاهر في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وقال إن التلة ما تزال تحت سيطرة مقاتليه.

ومخاطبة مقاتلي "حزب الله"، قالت متحدثة الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية في بيان، الجمعة: "تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا".

وادعت أن "قوات الجيش تفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل".

كما ادعت أن "جنود الجيش الإسرائيلي يتحركون فوق الأنفاق التي بناها حزب الله في المنطقة".

من جانبه، نفى "حزب الله" في بيان، "نفيا قاطعا" ادعاءات الجيش الإسرائيلي، وأكد أن "التلّة خالية من أي وجود لقوات الاحتـلال، ولا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيـــطرتهم عليها، وهم في جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو".

ووفق مراقبين، يأتي الادعاء الإسرائيلي كرسالة إلى الداخل، من أجل تسويقه على أنه إنجاز عسكري، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، عن "اتفاق إطاري" بين بيروت وتل أبيب، سيتم الإعلان عنه مساء الجمعة.

وتُعد تلة علي الطاهر من أبرز المرتفعات ذات الأهمية العسكرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، نظرا لإشرافها على أجزاء من قضاء النبطية، وعلى عدد من الطرق الحيوية التي تربط بلدات المنطقة وصولا لشمال إسرائيل.

وتشير معلومات إلى وجود أكبر منشأة لـ"حزب الله" في هذه التلة من دون أي تأكيد أو نفي من قبل الحزب.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر الجمعة، تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يوما إضافيا، بعدما كان مقررا لها أن تنتهي الخميس.

وأفاد مصدر لبناني رسمي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، الجمعة، بأن "إصرار لبنان على انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه وفق جدول زمني وتمسكه بهذا الموقف، أدى لتمديد المفاوضات يوما إضافيا".

ورغم التوصل، في 17 يونيو الجاري، إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

كما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.