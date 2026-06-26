المجلس الأعلى للأمن بالإمارات: عطل فني وراء رسائل إنذار خاطئة ونعمل على معالجته

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أعلنت الإمارات، الجمعة، أن عطلا فنيا طارئا في نظام الإنذار المبكر تسبب في إرسال رسائل إنذار غير صحيحة، مؤكدة مباشرة إجراءات المعالجة فور رصده.

وقال المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي، في بيان: "تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر، نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة".

وأضاف البيان: "باشرت الفرق المختصة إجراءات المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة".

وأكد أهمية تجنب تداول أي معلومات لا تصدر عن الجهات الرسمية.

ويعتمد نظام الإنذار المبكر في الإمارات على إرسال رسائل فورية إلى هواتف المواطنين والمقيمين خلال حالات الطوارئ، ولا سيما عند التعرض لهجمات عسكرية، لتنبيههم إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن.

ونشط استخدام نظام الإنذار المبكر خلال تعرض الإمارات ودول عربية أخرى لهجمات إيرانية، في إطار رد طهران العسكري على الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عليها بدءا من 28 فبراير الماضي.

وفي 18 يونيو الجاري، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم هدفت إلى وقف العمليات العسكرية والتمهيد لإنهاء الحرب.