أطباء بلا حدود تحذر من ارتفاع مقلق في سوء تغذية الأطفال بأفغانستان

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية للإغاثة، اليوم الجمعة، عن زيادة مثيرة للقلق في أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في جنوب أفغانستان، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتراجع الدعم الدولي.

وكشفت المنظمة، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن مراكز التغذية التابعة لها في المنطقة سجّلت ارتفاعاً بنسبة 30% في حالات قبول الأطفال المصابين بسوء التغذية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصفت آنا ليليا باندا، المنسقة الطبية للمنظمة في جنوب أفغانستان، الوضع بالخطير، قائلة: "يصلنا الأطفال في وقت متأخر للغاية، وغالباً ما يكونون في حالات حرجة مع مضاعفات طبية كان يمكن الوقاية منها"، مشيرة إلى أن معظم الحالات المشمولة هي أطفال دون سن العام الواحد.

من جهتها، نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، يوم الأربعاء، عن حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إدارة طالبان في كابول، قوله إن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الأطفال.

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء الانخفاض الحاد في التمويل الدولي الموجّه لأفغانستان، محذرة من أن إغلاق العديد من المرافق الصحية في عموم البلاد، نتيجة لذلك، يُعقّد جهود الاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع بسبب موجات الجفاف المتكررة التي تضرب البلاد.