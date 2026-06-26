واصلت بريطانيا تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة، بعدما أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن الحرارة بلغت 36.9 درجة مئوية في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا، محطمةً الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة تُسجل في شهر يونيو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع اقتراب موجة الحر الاستثنائية من نهايتها.

وتأتي هذه الموجة، التي وصفها خبراء الأرصاد بأنها من أشد موجات الحر المبكرة التي شهدتها المملكة المتحدة، بعد أيام من التحذيرات الحمراء النادرة التي أصدرها مكتب الأرصاد، شملت لندن وأجزاء واسعة من جنوب وشرق إنجلترا، بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وخلال الأيام الماضية، سجلت البلاد سلسلة من الأرقام القياسية، إذ بلغت الحرارة 35.7 درجة مئوية في تشارلوود بمقاطعة سري، قبل أن ترتفع إلى 36.9 درجة في سوفولك، لتصبح أعلى درجة حرارة تُسجل في شهر يونيو منذ بدء السجلات الرسمية.

ورغم بدء تراجع الكتلة الهوائية الحارة تدريجياً، حذرت السلطات من استمرار تأثيراتها، خاصة على كبار السن والأطفال ومرضى القلب والجهاز التنفسي، مع توقعات باستمرار الليالي الحارة وارتفاع نسب الرطوبة.

وأدت موجة الحر إلى ضغوط كبيرة على المستشفيات وخدمات الإسعاف، فيما أُغلقت بعض المدارس أو عدلت ساعات الدوام، كما اندلعت حرائق في مناطق عشبية وغابات بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الوقت نفسه، شهدت أجزاء من البلاد عواصف رعدية عنيفة وأمطاراً غزيرة بعد أيام من الحر الشديد، في ظاهرة باتت أكثر تكراراً مع تغير المناخ، إذ تنتج عن اصطدام الهواء الحار بكتل هوائية أبرد.