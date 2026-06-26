معاريف: نتنياهو جعل إسرائيل بعزلة والعالم يحتقرها وواشنطن تمقتها

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألحق بإسرائيل "أضرارا لم يتمكن أي عدو من إلحاقها بها"، معتبرة أنه أوصل تل أبيب إلى "عزلة غير مسبوقة" وجعل "العالم يحتقرها والولايات المتحدة تمقتها".

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة للكاتب والمحلل الإسرائيلي بن كسبيت، قال فيه إن نتنياهو "تجاهل جميع التحذيرات والنصائح" وأقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) بـ"الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018".

وأضاف أن هذا الانسحاب أتاح لإيران التوقف عن الالتزام ببنود الاتفاق، رغم أنها كانت تلتزم به حتى ذلك الحين، كما ساهم الانسحاب في "تسريع تطوير برنامجها النووي".

ورأى كسبيت أن نتنياهو نجح أيضا في إقناع ترامب بالانضمام إلى "حرب يأجوج ومأجوج" ضد إيران، التي قال إنها "بدأت بإنجازات عسكرية غير مسبوقة وانتهت بفشل ذريع".

وأضاف أن نتنياهو "ألحق بإسرائيل أضرارا لم يتمكن أي عدو من إلحاقها بها".

وزاد: "لم نتمكن من تدمير البرنامج النووي الإيراني، لكننا تمكنا من تدمير العلاقات مع الحزب الجمهوري (الأمريكي)، بينما بقي النظام الإيراني قائما، بل أصبح أكثر قوة وتطرفا، كما بقيت البنية التحتية النووية واليورانيوم في إيران"، وفق تعبيره.

وقال الكاتب إن نتنياهو "جعل إسرائيل تقف وحيدة اليوم، والعالم يحتقرها، وأمريكا تمقتها، وحلفاؤها الإقليميون يخشون الانضمام إليها في مواجهة نظام إيراني يسعى للانتقام".

وشهدت المنطقة حربين مباشرتين بين إيران وإسرائيل خلال أقل من عام. الأولى اندلعت في 13 يونيو 2025 واستمرت 12 يوما، إثر هجوم إسرائيلي واسع استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، قبل أن ترد طهران بسلسلة هجمات صاروخية ومسيّرات، وانتهت بوقف لإطلاق النار في 24 يونيو من العام ذاته.

أما الحرب الثانية فاندلعت في 28 فبراير 2026 بمشاركة الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، واستمرت نحو 41 يوما، وشهدت ضربات واسعة على أهداف عسكرية ونووية داخل إيران وهجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى هدنة في 8 أبريل.

وفي سياق متصل، حذر رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الخميس، من أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو "حرب أهلية" بسبب تمسكه بالسلطة.

وقال ليبرمان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن حكومة نتنياهو "تجر إسرائيل إلى حرب أهلية من أجل التمسك بالسلطة لعدة أيام إضافية".

وبعد الحرب الثانية، أعلنت إيران والولايات المتحدة في 14 يونيو 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.