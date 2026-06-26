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قتلت مسيّرة إسرائيلية فلسطينيا، الجمعة، بعدما استهدفته في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة أثناء جمعه الحطب الذي يُستخدم كوقود للطهي.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول بوصول جثمان عدي حمدي يونس (35 عاما)، إثر استهدافه بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن يونس أُستشهد أثناء جمعه الحطب في منطقة قريبة من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

ويلجأ فلسطينيون في غزة إلى جمع الحطب واستخدامه وقودا للطهي، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال غاز الطهي والوقود، وما نتج عنها من شح شديد وارتفاع في الأسعار.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، توفي الفلسطيني وليد مجدي هنية (32 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، الخميس، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مصدر طبي بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في منطقة الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان للأناضول إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في أحياء سكنية جنوبي المدينة وغربيها.

وأضافوا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمال شرقي خان يونس، دون ورود أنباء عن إصابات.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن استشهاد 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين.

وإجمالا، أُستشهد منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.