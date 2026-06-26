وزير الخارجية الإماراتي يشدد على إيران: الالتزام بالاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن وقف الأعمال العدوانية

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وبحث جرى خلال الاتصال، مجمل الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران، وتوقيع البلدين عليها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال، على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وأشار بن زايد، إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسئول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية.