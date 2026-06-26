يديعوت أحرونوت: واشنطن تخلي 30 طائرة عسكرية إضافية من مطار بن جوريون

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الولايات المتحدة ستبدأ، بموجب تفاهمات جديدة مع إسرائيل، إخلاء 30 طائرة عسكرية من مطار "بن جوريون" تدريجيا حتى الثلاثاء المقبل، على أن تُستكمل العملية لاحقا بنقل 20 طائرة إضافية.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن تداعيات الوجود العسكري الأمريكي المكثف في مطار بن جوريون قرب تل أبيب، الذي تحول منذ اندلاع الحرب على إيران إلى مركز رئيسي لتمركز عشرات طائرات التزود بالوقود والنقل الأمريكية، ما أثر على القدرة التشغيلية للمطار وألحق خسائر اقتصادية بالقطاع.

وفي 14 يونيو الجاري، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تنشر 72 طائرة للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، تشغل أكثر من نصف القدرة الاستيعابية لمواقف الطائرات فيه.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، عن وزارة المواصلات الإسرائيلية، صباح الجمعة، أنها توصلت إلى تفاهمات مع الجيش الأمريكي لتسريع إخلاء طائراته العسكرية المتوقفة في مطار بن جوريون.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي "بعد أسابيع من حالة عدم اليقين التي خيمت على قطاع الطيران".

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تزيل الخطوة آخر المخاوف المتعلقة بإلغاء مئات آلاف تذاكر السفر خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أول انفراجة نحو إنهاء أزمة الطيران تحققت يوم 16 يونيو الجاري، عندما تم إجلاء 15 طائرة أمريكية من مطار بن جوريون.

ووفقا للتفاهمات الجديدة، ستخلي واشنطن حتى الثلاثاء المقبل 30 طائرة إضافية تدريجيا إلى قواعد في أنحاء إسرائيل، على أن تُنفذ لاحقا مرحلة إضافية يجري خلالها إخلاء 20 طائرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذه التفاهمات، تعهدت إسرائيل بأنه في حال حدوث تصعيد أمني، ستتمكن الطائرات الأمريكية من العودة إلى مطار بن جوريون خلال نحو 72 ساعة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية شموئيل زكاي، من أن مطار بن جوريون يُدار عمليا باعتباره "قاعدة عسكرية وليس مطارا مدنيا".

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت مطلع يونيو الجاري أن سلطات المطار قدرت خسائر الإيرادات بنحو 190 مليون دولار، محذرة من احتمال ارتفاعها إلى ملياري شيكل (نحو 548 مليون دولار) إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.

وأضافت الصحيفة، أن شركات الطيران الإسرائيلية لجأت إلى إيقاف طائراتها في مطارات أوروبية، ما كبدها خسائر إضافية.

كما حذر مدير عام سلطة المطارات الإسرائيلية شارون كيدمي، في وقت سابق، من احتمال إلغاء رحلات نحو 1.5 مليون مسافر هذا الصيف، بسبب خفض العدد المستهدف سنويا للمسافرين، وفق الصحيفة.

وفي 14 يونيو الجاري، أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.