روسيا وأوكرانيا تتبادلان 320 أسيرا بوساطة إماراتية

-ارتفع عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين عبر الوساطة الإماراتية الـ25 إلى 7791 أسيرا

أعلنت الإمارات، الجمعة، نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى تبادل 320 أسيرا مناصفة بين البلدين، ليرتفع إجمالي من شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7 آلاف و791 أسيرا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن عملية التبادل شملت 160 أسيرا روسيا ومثلهم من الجانب الأوكراني.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى تعاون روسيا وأوكرانيا في إنجاح جهود الوساطة.

وقالت إن ذلك يعكس تقدير البلدين لدور الإمارات وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة.

وأضافت أن العملية تمثل الوساطة الإماراتية الـ25 منذ اندلاع الحرب، وتأتي في إطار العلاقات التي تجمع أبوظبي بكل من موسكو وكييف.

وأكدت الوزارة، أن الإمارات ستواصل مساعيها لدعم الحلول السلمية للنزاع والتخفيف من تداعياته الإنسانية، بما في ذلك ملفا الأسرى واللاجئين.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الجمعة إنها تسلمت 160 جنديا روسيا من أوكرانيا، في حين سلّمت 160 أسيرا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى بلادهم.

وأوضح البيان أن الجنود الروس الذين أُفرج عنهم في إطار عملية التبادل يوجدون حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والرعاية الطبية.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، عودة 160 من العسكريين الأوكرانيين إلى بلادهم بموجب عملية التبادل.

وأشار إلى أن الأسرى الأوكرانيين المفرج عنهم كانوا في الأسر منذ عام 2022، مشددا على أن الجهود الرامية إلى الإفراج عن جميع الأسرى الأوكرانيين ستتواصل.

وتواصل الإمارات أداء دور الوسيط بين موسكو وكييف في ملف تبادل الأسرى، إذ أعلنت في 5 يونيو الجاري، نجاح وساطة أفضت إلى إطلاق سراح 370 أسيرا، بعد وساطة أخرى في 24 أبريل الماضي، أسفرت عن تبادل 386 أسيرا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شئونها الداخلية.