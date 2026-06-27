فريق إنقاذ سوري من 15 مختصا يشارك في أعمال الإنقاذ ‏لمتضرري زلزال فنزويلا

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توجه فريق إنقاذ سوري، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، إلى فنزويلا؛ للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ ‏لمتضرري الزلزال.

وغادر فريق إنقاذ سوري ‌‏دولي من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر ‏مطار ‏دمشق ‏الدولي؛ للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة ‌‏الإنسانية ‏للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا، ‏وذلك ‏بالتنسيق مع ‏وزارة الخارجية والمغتربين‎، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت أن المهمة تُنفذ بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة ‌‏الأمن الداخلي في دولة قطر "لخويا"، في إطار التعاون ‌‏الإنساني ‌‏وتنسيق الجهود لدعم عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة‎.‎

ويتألف الفريق السوري من ‌‎15‌‏ مختصاً في مجال ‌‏البحث والإنقاذ، مزودين بمعدات البحث والإنقاذ الفردية، فيما ‌‌‏‌‏ستوفر الفرق القطرية المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لتنفيذ ‌‏العمليات الميدانية‎.‎

وتُعد هذه المهمة محطةً تاريخيةً في مسار العمل ‌‏الإنساني السوري، إذ إنها المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا ‌‌‏‌‏بفريق إنقاذ دولي للاستجابة لكارثة خارج حدودها، كما أنها المرة ‌‏الأولى التي تمتلك فيها سوريا فريقاً وطنياً للبحث والإنقاذ ‌‏يشارك ‌‏في مهمة دولية‎.‎

وأسفر زلزالان ضربا فنزويلا عن وفاة 920 شخصا، وإصابة أكثر من 330 آخرين، بحسب أحدث البيانات.

وبلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.