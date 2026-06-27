الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بتوقيع اتفاق إطاري بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إذ بحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما ناقش الجانبان، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في لبنان، خاصة في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بين الحكومة اللبنانية، والحكومة الإسرائيلية.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد، بجهود الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أثمرت التوصل إليه، مثمناً الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية ودعم هذا الاتفاق؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد دعم دولة الإمارات الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجمهورية اللبنانية، مشددًا على دعم دولة الإمارات الكامل لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما يحقق الازدهار والرخاء لشعبه.

وكان وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، صرح أمس الجمعة، بأن إسرائيل ولبنان وقعتا اتفاقية إطارية مع الولايات المتحدة في "خطوة أولى" نحو السلام.

ووقع الاتفاق السفير الإسرائيلي يخيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى حمادة، دون الكشف عن بنوده التفصيلية، مع الإبقاء عليه كوثيقة إطارية ترسم ملامح الطريق نحو حل سياسي شامل.