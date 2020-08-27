 بنس يصف أمريكا بأمة المعجزات ويهاجم بايدن - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 7:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بنس يصف أمريكا بأمة المعجزات ويهاجم بايدن


نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:52 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:52 ص

(د ب أ)

وصف نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بنس، الولايات المتحدة بأنها "أمة المعجزات" وذلك أثناء كلمة له بشأن جائحة فيروس كورونا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال بنس إن الولايات المتحدة في طريقها إلى توفير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى ، ندد بنس بالعنف الذي يتخلل الاحتجاجات في البلاد، وقال: "سيدعم الرئيس ترامب وأنا دائما حق الأمريكيين في التظاهر السلمي، لكن الشغب والنهب ليسا احتجاجات سلمية".

وقال: "سيكون لدينا دائما قانون ونظام في شوارع هذا البلد لكل أمريكي من كل عرق وعقيدة ولون".

وهاجم بنس، مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن قائلا إنه سيضاعف من السياسات التي تؤدي إلى العنف في مدن أمريكا .. لن تكون آمنًا في أمريكا (في ظل) جو بايدن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك