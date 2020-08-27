بنس يصف أمريكا بأمة المعجزات ويهاجم بايدن

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(د ب أ)

وصف نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بنس، الولايات المتحدة بأنها "أمة المعجزات" وذلك أثناء كلمة له بشأن جائحة فيروس كورونا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال بنس إن الولايات المتحدة في طريقها إلى توفير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى ، ندد بنس بالعنف الذي يتخلل الاحتجاجات في البلاد، وقال: "سيدعم الرئيس ترامب وأنا دائما حق الأمريكيين في التظاهر السلمي، لكن الشغب والنهب ليسا احتجاجات سلمية".

وقال: "سيكون لدينا دائما قانون ونظام في شوارع هذا البلد لكل أمريكي من كل عرق وعقيدة ولون".

وهاجم بنس، مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن قائلا إنه سيضاعف من السياسات التي تؤدي إلى العنف في مدن أمريكا .. لن تكون آمنًا في أمريكا (في ظل) جو بايدن".