حسام حسن يوضح موقفه من الاستمرار مع المصري الموسم المقبل

كشف حسام حسن المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «المجلس القادم يعلم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي المصري، أتمنى أن المواقف الصعبة التي مر بها الفريق هذا الموسم لا تتكرر مرة أخرى، بورسعيد محافظة كبيرة ومن حق مشجعي المصري أن يكون لديهم فريق يشرفهم في بطولة الدوري».

وأضاف: «وجونا أو عدم وجودنا مع المصري، إحنا كنا حريصين من أول ما تعاقدنا مع المحافظ وسمير حلبية رئيس النادي أن يكون التعاقد حتى نهاية الموسم الجاري، لأننا عايزين نعرف ظروف الفريق إيه، أولًا نصل بالفريق لبر الأمان، ثم بعد ذلك نرى موقف الفريق إيه، هل الظروف تلائمنا مع النادي المصري، هل النادي ظروفه تتلائم معنا، منحنا لأنفسنا الحرية وللإدارة القادمة حرية الاختيار واحنا أيضًا نختار المستقبل لينا، ولكن احنا يشرفنا وجودنا في النادي المصري واحنا لينا علاقة مبيتة جدًا مع جماهير المصري».