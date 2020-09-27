إصابة شخص بطلق ناري في اشتباكات غرب ألمانيا

أصيب رجل بطلق ناري في اشتباك بين مجموعتين تتألف كل واحدة منهما من 8 إلى 10 أشخاص في مدينة بون غربي ألمانيا.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الاشتباك أسفر أيضًا عن إصابة شخصين آخرين أحدهما بجرح قطعي وآخر بجرح في الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها تستعين في الوقت الراهن بوحدة الشرطة الجنائية المختصة بالتحقيق في جرائم القتل.

وأوضحت أن إفادات شهود العيان أشارت إلى أن المجموعتين هاجمتا بعضهما البعض في أحد الشوارع، ومع وصول الشرطة لم يكن كل المشاركين في الشجار موجودين في المكان، لكن الشرطة عثرت على سكاكين وسلاح ناري وآلة حادة تُسْتَخْدَم في المشاجرات.

ودلت التحقيقات الأولية على أن المشاجرة جاءت على خلفية إحداث أضرار مادية أو عنف منزلي خلال ساعات الليل، ولا تتوافر تفاصيل أخرى عن هذه الواقعة بعد.