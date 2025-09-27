الإسكان ترد على شكاوى متقدمي المرحلة العاشرة من بيت الوطن: نتيح استرداد الأموال لمن يرغب

رد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على أزمة المتقدمين للمرحلة العاشرة من مشروع «بيت الوطن»، والتي شهدت إقبالا فاق كل التوقعات أدى إلى نفاد الأراضي المطروحة، بالرغم من دفع مقدمات حجز تصل لـ70 ألف دولار.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن مشروع «بيت الوطن» المشروع يعد من أفضل المشروعات التي قدمتها الدولة للمصريين في الخارج.

وأضاف أنه منذ انطلاق البرنامج في 2012 وحتى الطرح التاسع؛ جرى بيع 25 ألف قطعة أرض بالكامل وتسليم 90% منها.

وكشف عن الأرقام التي تسببت في المشكلة بالطرح العاشر، لافتا إلى طرح 3000 قطعة أرض في يناير الماضي، في حين تلقت الوزارة طلبات ومقدمات حجز من 15 ألف مواطن.

وأشار إلى استجابة الوزارة للإقبال الهائل، بزيادة عدد الأراضي المطروحة لتصل إلى قرابة 15 ألف قطعة لتغطية جميع الطلبات تقريبًا.

وأكد أن الوزارة رصدت بقاء 3000 حاجز لم يوفقوا في الحصول على القطع التي يرغبونها.

ونوه بأن الوزارة طرحت مرحلة «تكميلية» جديدة تضم 4680 قطعة أرض في 18 مدينة متنوعة، بما في ذلك مناطق مميزة على كورنيش النيل في أسوان الجديدة ومواقع حيوية في العلمين و6 أكتوبر.

ورد على شكاوى البعض من أن القطع التكميلية «غير متميزة» والمطالبة بإعادة أموالهم، مؤكدا أن كراسة الطرح والموقع الإلكتروني يوفر آلية الاسترداد، مشيرا إلى الوزارة على تواصل مع المصريين في الخارج عبر فرق عمل متواصلة للاستماع إلى الاستفسارات والمشاكل.

وأوضح أن أي مواطن يرغب في استرداد أمواله، كل ما عليه هو إرسال بريد إلكتروني للمشروع يشمل رقم كود التحويل والقطعة المحول عليها، وسيتم رد المبلغ على حسابه خلال مدة 40 يومًا.

وشدد على أنه لا توجد أي مشكلة في استرداد الأموال إطلاقا مع الأخذ في الاعتبار إعداد الوزارة حاليا لمرحلة جديدة يجري تجهيزها، وإمكانية ترك مقدم الحجز؛ للمشاركة في الطرح المقبل للمشروع.

ونوه بأنَّ 90% من أراضي المشروع مميزة وقريبة من الخدمات والطرق الحيوية، موضحا أن بعض الشكاوى تكون بسبب أن القطع المتاحة أصغر حجمًا مما يطمح له.