زوجة الطبيب الأسير حسام أبو صفية تناشد العالم بالتدخل لإنقاذ حياته

ناشدت زوجة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياته داخل السجن.

وقالت في تصريحات له، اليوم السبت، إن الذنب الوحيد لزوجها إنقاذ حياة الجرحى، بحسب وكالة شهاب.

وأضافت أنها تخشى على حياته في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، مطالبةً بتحرك عاجل لمنع فقدانه قبل فوات الأوان.

يُذكر أن اعتقال أبو صفية تم عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة في 27 ديسمبر 2024، وإخراجه تحت تهديد السلاح بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وبعد اعتقاله، بدأ الطبيب أبو صفية رحلة عذاب في سجون الاحتلال، وتحديدًا في سجن سدي تيمان سيء السمعة، حيث يعد من أسوأ السجون التي يحتجز فيها الفلسطينيون.

وتعرض الطبيب الفلسطيني للعديد من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تسببت له في آلام شديدة.