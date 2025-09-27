 يوفنتوس يحسم مستقبل فلاهوفيتش.. وراتب ضخم يفتح باب الرحيل - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 12:47 ص القاهرة
يوفنتوس يحسم مستقبل فلاهوفيتش.. وراتب ضخم يفتح باب الرحيل

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:35 ص | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:35 ص

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس استقرت على بيع مهاجمها الصربي دوسان فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي يمثلها راتبه.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن راتب فلاهوفيتش ارتفع إلى 12 مليون يورو سنويًا، ما دفع إدارة «السيدة العجوز» للتفكير الجاد في التخلص منه، خاصة مع حاجتها لتقليل النفقات.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وتشيلسي يتابعان موقف اللاعب باهتمام، بينما عاد اسمه ليطرح داخل أروقة بايرن ميونخ، حيث ترى الإدارة البافارية أنه قد يكون البديل الأنسب للإنجليزي هاري كين في المستقبل، حال عودته لتوتنهام.


