 الناتو يدرس نشر مهمة دفاع جوي شامل لتأمين أجواء البلطيق - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 12:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟


النتـائـج تصويت

الناتو يدرس نشر مهمة دفاع جوي شامل لتأمين أجواء البلطيق

د ب أ
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 11:50 م

قال الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم السبت، إن الحلف قد يحول المهمة الحالية التي تراقب المجال الجوي فوق جبهته الشرقية إلى عملية دفاعية شاملة عقب توغلات متكررة للمسيرات والمقاتلات الروسية.

وذكر دراجوني بعد اجتماع لرؤساء الأركان في ريجا أن خطوة مثل هذه قد تكون خيارا بمجرد اكتمال التحقيقات المستمرة.

وحذر من أن الوقت مازوال مبكرا للوصول بشكل كامل إلى ما حدث بالفعل أثناء انتهاكات المجال الجوي التي وقعت مؤخرا.

ويمكن أن يعزز تحويل مهمة مراقبة الجو كي تصبح مهمة دفاعية بصورة كبيرة من قدرات الناتو في الجبهة الشرقية. ويحتمل أن تسهل قواعد اشتباك جديدة من اعتراض الطائرات المتوغلة أو إسقاطها.

والتقى ممثلو دول الناتو الثلاثاء الماضي بناء على طلب إستونيا بعدما حلقت ثلاث مقاتلات من طراز ميج- 31 في مجالها الجوي فوق بحر البلطيق لمدة نحو 12 دقيقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك