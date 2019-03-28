نيوزيلندا ترحب بقرار «فيسبوك» حظر خطاب الكراهية على منصاتها

رحبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، بقرار موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي بحظر مواد القومية البيضاء ونزعة الانفصاليين البيض من على منصاتها.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في كرايستشيرش "يمكن القول هذه الفئات يجب أن تندرج دائما ضمن خطاب الكراهية".

وأضافت "ومع ذلك فإن إعلان التوضيحات في أعقاب الهجوم الذي وقع هنا في كرايستشيرش يعتبر أمرا إيجابيا".

وكان 50 شخصا قد قتلوا بعدما فتح مسلح النار عليهم في مسجدين في 15 مارس الجاري، وقد قام المسلح ببث المذبحة عبر تقنية البث الحي على موقع الفيسبوك.

وقال موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء، إنه سوف يوسع من تعريفه لمحتوى الكراهية المحظور على الـ"فيسبوك" و"انستجرام".

وقالت أردرن إن دولا أخرى منها استراليا وإيرلندا وألمانيا اتخذت خطوات لتغريم شركات التواصل الاجتماعي إذا لم تعمل على تقييد انتشار المحتوى المتطرف، كما من المقرر أن تدرس نيوزيلندا ما يمكن أن تقوم به في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تقوم نيوزيلندا بمراسم تأبين لضحايا الهجوم غدا الجمعة، وقالت أردرن إن المراسم سوف تظهر أن المسلمين هم الذين تضرروا من الهجوم.

وسوف يحضر المراسم رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون وزعيم المعارضة بيل شورتن بالإضافة إلى كثير من رؤساء الدول من منطقة البسفيكي، كما سوف تشارك وفود دبلوماسية من 59 دولة فى المراسم.