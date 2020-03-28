قال الإعلامي عمرو أديب إن برنامجه «الحكاية» لن يستقبل أي ضيوف بدءًا من اليوم؛ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه لبرنامج «حكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، أن الإدارة خفضت عدد العاملين داخل موقع التصوير، مشيرًا إلى أن العديد من الأفراد يعملون في المنزل الآن.

وأوضح أن البرنامج سيستخدم التقنيات الحديثة بشكل أكبر عبر إجراء المداخلات الهاتفية أو استخدام موقع «سكايب»، معقبًا: «لن نحضر ضيوفًا، نقلل الحركة والناس عشان الناس تفضل في البيت والدنيا تبقى لطيفة وظريفة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى ست وفيات؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 576 حالة.