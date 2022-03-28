أمير رمسيس عن توليه منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي: شرف كبير ويدعو للفخر

أعرب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عن أمنياته في أن يكون قدر المسؤولية الجديدة الموكلة له بتولي إدارة القاهرة السينمائي، مؤكدًا أن «المنصب الجديد شرف كبير له وأمر يدعو للفخر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي شغله عباقرة تتلمذ على أيديهم، معقبًا: «عظماء شغلوا هذا المنصب وأتمنى الحفاظ على تلك المسؤولية».

وأوضح أنه يستكمل المشوار الذي بدأه الفريق الفني السابق، قائلًا إن «القاهرة السينمائي أصبح اليوم في مكانة دولية مختلفة تمامًا على يد المنتج محمد حفظي وفريقه، والذين صنعوا اسمًا للمهرجان يتمنى الحفاظ عليه».

وعن المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، ذكر أنها مكالمة سريعة ومحددة، عرض فيها «فهمي» عليه أن يكون ضمن فريق العمل، مشيرًا إلى أنه رحب بالأمر فورًا دون تفكير فيه.

وأكد أن مساندة مهرجان القاهرة واجب على كل فنان سواء كان جزءًا منه أو لا، موضحًا أن القاهرة السينمائي واحد من أهم 15 مهرجانًا في العالم، وتم تصنيفه ضمن فئة «أ»، من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

وأشار إلى أن استكمال ما بدأه السابقون وعدم البداية من الأول، من أهم الملفات التي يعمل عليها في الدورة الحالية، إضافة إلى التواصل عم الفنانين المصريين والعالميين، مضيفًا أن حضور الفنانين المصريين ودعمهم له واجب.

وتابع: «نطمع في حضور عدد أكبر، بدأنا التواصل مع عدد من الفنانين المصريين للتواجد في المهرجان ونتواصل مع فنانين أجانب، ونتمنى المشاركة بصورة أكبر، نتمنى نجاحه وتقديم الكل للمهرجان الذي يحمل اسمنا كلنا سواء كنا مشاركين فيه أو لا».

وأعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته المقبلة.

وقال الفنان حسين فهمي في بيان: «أسعدني جدا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لما له من خبرة في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح».