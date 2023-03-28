انتظام ثلاثي الزمالك في التدريبات استعدادا لمواجهة المريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، انتظام حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد سكر ، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الثلاثي في التدريبات عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبى أمام زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية مختلفة ضمن برنامج موضوع لهم لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للمباراة المقبلة، خاصة عقب عودتهم من رحلة المنتخب الأولمبي إلى زامبيا خلال الساعات القليلة الماضية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا