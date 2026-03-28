وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لثالث مرة خلال الأيام العشرة الماضية عن وقوع هجوم في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت متأخر من أمس الجمعة، نقلاً عن معلومات إيرانية، إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المفاعل النشط أو عن أي تسرب إشعاعي.

ودعا المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى "أقصى قدر من ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي".

وكانت إيران قد أبلغت بالفعل عن سقوط مقذوفات على أراضي محطة بوشهر للطاقة النووية في وقت سابق من الأسبوع الجاري والأسبوع الماضي. وفي كلتا الحالتين، لم تقع أضرار بالمنشأة ولم تقع إصابات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة أيضا إن مفاعل خونداب لأبحاث الماء الثقيل تعرض للقصف.

وأوضحت الوكالة، أنه لا يوجد خطر إشعاعي لأن المنشأة لا تحتوي على مواد نووية معلنة.

وبشكل منفصل، تعرض مصنع لإنتاج الصلب في محافظة خوزستان لهجوم.