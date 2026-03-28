واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الاوله عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أوبتاسيا 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها ساتومي واتانابي، المصنفة سبعة عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 10-12، 7-11، 4-11 في مباراة استغرقت 44 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامي إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربيني، المصنفة الثاني عالميًا، في لقاء حاسم يوم 29 مارس، الذي تسعى من خلالها إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة أوبتاسيا 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، حيث تُقام في ويمبلدون، إنجلترا بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 259,000دولار أمريكي، بواقع 129,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Goldالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.