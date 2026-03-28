البرلمان الإيراني يعتزم مناقشة مقترح للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

يعتزم مجلس الشورى الاسلامي في ايران (البرلمان) مناقشة مقترح قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأفادت وكالتا أنباء الطلبة وتسنيم الدولية للأنباء بأن النائب عن مدينة طهران مالك شريعتي أعلن أن مشروع القانون المطروح للنقاش في البرلمان يتضمن 3 بنود فورية هي:

أولا: إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

ثانيا: إلغاء قانون المبادرة المتبادلة الخاص بتنفيذ الاتفاق النووي.

ثالثا: دعم إبرام اتفاق دولي جديد مع الدول ذات الاتجاه المشترك (ومنها منظمتا بريكس وشنغهاي) في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف هذا النائب أن مشروع القانون هذا ادرج على جدول الاعمال بصفة فورية.

وقال شريعتي، إن الاقتراح يهدف "لدعم الحقوق النووية للشعب الإيراني.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني ليس لديه سلطة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمفرده. وأي خطوة من هذا القبيل من المرجح أن تتطلب مراجعة وموافقة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يشرف على القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية الحساسة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن إيران تتعرض منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي لهجمات من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل للقضاء على قدراتها النووية والصاروخية من بين أهداف أخرى.

وردا على هذه الهجمات، تقصف إيران بصواريخ وبطائرات مسيرة إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية وأهدافا مدنية في دول الخليج والأردن.