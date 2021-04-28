«الرئاسي الليبي» يبحث في سرت توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع أعضاء هيئة تدريس جامعة سرت وطلابها وأعيان المدينة تحديات المرحلة الراهنة وآليات تحقيق المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، أن ذلك جاء خلال زيارة المنفي، اليوم الثلاثاء، لجامعة سرت عقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واستعرض أعيان سرت المشاكل والمعوقات التي تواجه المدينة والحلول المقترحة بالخصوص، وقامت الجامعة في نهاية اللقاء بتقديم درع للمنفي تكريما له على جهوده المبذولة.