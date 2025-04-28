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واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 42 لعودة الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إنه منذ فجر الأحد، ارتقى 70 شهيدا وعشرات المصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، استشهد 17 فلسطينيا في غارتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم جباليا.

واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم جباليا شمال غزة.

كما ارتقى سبعة شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمحيط مشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وكان ثمانية فلسطينيين ارتقوا في قصف استهدف مجموعة من السكان بحي التفاح مساء الأحد. وانتشل الفلسطينيون ثلاثة شهداء من عائلة واحدة بعدما تعرضت للقصف قبل عدة أيام.

وتعرض وسط القطاع لسلسلة من الغارات العنيفة الممتدة منذ ثمانية وأربعين ساعة وشملت استهداف مقاهي إنترنت وبسطات وخيام نازحين.

وارتقى سبعة شهداء بقصف مقهى في مدخل مخيم النصيرات على شارع صلاح الدين.

وأدّت غارة على مخيم شمال مشفى الأقصى بدير البلح لاستشهاد خمسة فلسطينيين في حين استشهد أربعة آخرين جراء استهداف وسط مدينة دير البلح.

وفجر اليوم الأربعاء، وقعت إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووصلت إصابات أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف الاحتلال موقعا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، ارتقى شهيدان، بينهم رضيعة، وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف مساء أمس الأحد، منزلاً في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 14 شهيداً، بعد انتشال 4 من تحت الأنقاض.

وكان ثمانية فلسطينيين ارتقوا بقصف إسرائيلي على خيام النازحين بمدينة حمد شمال خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي، إنه وصل مشافي القطاع ٥١ شهيدا، بينهم أحد عشر شهيدا انتشال و١١٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٢٢٤٣ شهيدا و١١٧٦٣٩ إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١٥١ شهيدا، ٥٥٩٨ مصابا.