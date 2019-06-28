تركيا: تحييد 60 إرهابيًا في عملية «المخلب» شمالي العراق

وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "المخلب" التي اطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) شمالي العراق إلى 60 إرهابيًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، حول سير عملية المخلب المتواصلة بنجاح في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ 27 مايو الماضي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأكد البيان مواصلة استهداف مواقع المنظمة الإرهابية شمالي العراق ، مبينًا أنه تم تحييد 52 إرهابيًا في غارات جوية على مناطق "قنديل وأوشين وباسيان ومتينة.

وبذلك يكون وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال عملية المخلب والغارات الأخرى إلى 112 إرهابيًا.

وفي بيان أخر، أعلنت الوزارة عن تدمير سلاح الجو مواقع تابعة لـ "بي كيه كيه" في منطقة قنديل شمالي العراق، وذلك بالتنسيق مع عملية المخلب.

ولفت البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو المنظمة في المنطقة المذكورة.

وغالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات ت لتشير إلى أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا ، كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 الف شخص، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال.