وزارة الحج السعودية تتحرك لحل مشكلة 90 حاجا من حجاج السياحة

سامية سامي: مطالبة المطوفين بتنفيذ تعاقداتهم ولجان البعثة ملازمة للحجاج حتى انتهاء المشاعر المقدسة



سارعت وزارة الحج السعودية بالتدخل الفوري لحل مشكلة تسكين ٩٠ حاجا تابعا لشركات السياحة بعد أن حدث تقصير في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر منى.



جاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية.



ورصدت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، والتي تنتشر في مشعر منى بين مخيمات حجاج السياحة، تواجد حوالي ٩٠ حاجا خارج مخيمات مشعر منى لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات.



وعلى الفور كلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتى حل المشكلة.



وعلى الفور سارعت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه إلى الحجاج، كما حدث تحرك ثنائي لدي وزارة السياحة، حيث خاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها، وعلى الفور، أرسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت على الفور بتوفير مخيم بديل.



وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسئولي البعثة مرافقة للحجاج حتي التأكد من دخولهم المخيم الجديد، وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر المقدسة للتدخل وحل أية مشاكل.