شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح العرض المسرحي "حاجة تخوف" أمس الخميس، على مسرح مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال.

"حاجة تخوف" هو عرض مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل (دفعة على فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي، بحضور كوكبة من الفنانين والكتاب والنقاد والصحفيين.

وعقب نهاية العرض وجه المخرج خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لاهتمامها بحضور افتتاح العرض، كما وجه الشكر للدكتور وليد قانوش لاهتمامه بكل ما يقدم بمركز الإبداع الفني في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

وأطلق المخرج خالد جلال اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدا لذكرى أحد تلامذه الذي وافته المنية خلال فترات التدريب، والذي كان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال إلى مركز الإبداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحي.

يشار إلى أن المخرج خالد جلال، استطاع من خلال ورش مركز الإبداع الفني تقديم عدد كبير من الفنانين للساحة الفنية عبر دفعات مختلفة، وأصبح معظمهم نجوم الصفوف الأولى سواء في المسرح أو فى السينما أو في التليفزيون، وقدم عروضا حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضراري، أيامنا الحلوة، قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل".