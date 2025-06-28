جيش الاحتلال ينذر بإخلاء عدة أحياء وسط غزة

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الفلسطينيين في عدة أحياء وسط قطاع غزة بالإخلاء الفوري، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية للشهر 21، ومخططات التهجير القسري.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى المتواجدين في منطقة بلديات النصيرات، والزهراء، والمغراقة، في أحياء الساحل الشمالي، والنزهة، والبوادي، والبسمة، والزهراء، والبساتين، وبدر، وأبو هريرة، والروضة والصفا (...) أخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي"، وفق وكالة الأناضول.

وادعى الجيش أنه يعمل بقوة شديدة في تلك المناطق لتدمير قدرات ما سماها «المنظمات الإرهابية»، مهددا بمهاجمة كل منطقة "تستخدم لإطلاق قذائف صاروخية"، وفق قوله.

وحذر أدرعي الفلسطينيين من العودة إلى المناطق التي وصفها بأنها أماكن "قتال خطيرة"، أي المناطق التي أنذرهم بإخلائها.

وأرفق متحدث الجيش بالبيان خريطة تُظهر المناطق المُنذرة بالإخلاء باللون الأحمر حيث يصنف الأحياء السكنية بأرقام.

جاء ذلك بعد ساعات من ادعاء جيش الاحتلال اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له، دون تعليق من أي فصيل فلسطيني.

وبين الفينة والأخرى، يُعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، وغالبا ما يتم اعتراضها، أو تسقط في منطقة مفتوحة، فيما يُلحق ذلك في إصدار إنذارات بإخلاء من المناطق التي يدعي إطلاق صواريخ منها.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشن جيش الاحتلال هجمات مكثفة على كافة مناطق قطاع غزة ارتكب خلالها عشرات المجازر التي تسببت باستشهاد وإصابة مئات من الفلسطينيين.